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Samsun’da şok narkotik uygulaması

SAMSUN HABERLERİ  | 25.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen şok uygulamada sokak satıcılarına nefes aldırılmadı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde şok narkotik uygulaması yaptı.

Samsun’da şok narkotik uygulaması

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen şok uygulamada sokak satıcılarına nefes aldırılmadı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde şok narkotik uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada, 128 şahıs, 20 araç, 5 iş yeri, 3 park ve 2 metruk bina kontrol edildi. 3 şahıs hakkında Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. Hakkında mühür bozma suçundan aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Toplam 12 şüpheli şahıstan 2 paket halinde 0,33 gram bonzai, 6 kapsül sentetik ecza, 2,40 gram esrar maddesi ve 9 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı. 3 şahıstan 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 25 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi ve adli işlem için polis merkezine teslim etti.

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