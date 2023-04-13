Samsun'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattıkları gerekçisiyle iki kişi tutuklandı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çay Mahallesi'nde ikamet eden T.M. ve B.M'nin bir sosyal medya platformu üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahısların evlerine düzenlenen operasyonda, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet fişek şeklinde metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin TL ele geçirildi, şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

