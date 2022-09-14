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Samsun'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

14.09.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan T.A. ve Y.E.T'nin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Y.E.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen T.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da 13 Eylül'de "Suç İşlemek için kurulan örgüte üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde silahlı tehdit" suçlarından aranan şüphelilerin saklandığı yerin tespit edilmesi üzerine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlenmişti. Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki bir evde arama yapan polis ekipleri, biri pompalı 3 av tüfeği, kelepçe, bıçak, bir miktar esrar, 32 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanmak için hazırlanmış düzenek ele geçirmişti.

Operasyonda T.A. ve Y.E.T. gözaltına alınmıştı.

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