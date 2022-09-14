YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı çeşme yeniden inşa edildi

Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı çeşme yeniden inşa edildi

14.09.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı çeşme yeniden inşa edildi

Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı çeşme yeniden inşa edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şahsi parası ile yaptırdığı ve zaman içinde yok olan sekiz kurnalı tarihi Hamidiye Çeşmesi'ni yeniden inşa etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un kültürel değerlerinden biri olan Subaşı Meydanı'nın tarihi dokusuna kavuşturulduğu belirtildi.

Tarihi değerlere sahip çıkıldığı vurgulanan açıklamada, "Subaşı Meydanı'na Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şahsi parasıyla yaptırdığı ancak çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan 534 metrekarelik 8 kurnalı tarihi Hamidiye Çeşmesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından arşivdeki fotoğraflardan istifade edilerek rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Tamamlanan tarihi çeşme açıldığı andan itibaren yoğun talep gördü. Çeşmeyi kullananlar hem su ihtiyacının giderilmesinden hem de tarihin gün yüzüne çıkarılmasından son derece mutlu oldu." ifadelerine yer verildi.

Samsun'a yeni bir meydan kazandırmak adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesinin, Hamidiye Çeşmesi'nin yanı sıra Tarihi Sa'di Mescidi'ni de Subaşı Meydanı'nda inşa etmek için çalışmalara başladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı çeşmeyi aslına uygun şekilde yeniden inşa ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Cami inşaatı da hızla ilerliyor. Subaşı Meydanı bu şehrin simgesi. Yakın zamanda hizmete aldığımız yerli yazılım iki katlı mekanik otopark ile bölgedeki park sorununu çözerken, tarihi çeşme ve mescitle de meydanın tarihi yönünü gün yüzüne çıkardık. Tarihi yeniden yaşatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı çeşme yeniden inşa edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandıSamsun'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:
Uşak'ta pikapla üzerinden geçilen köpek koruma altına alındıUşak'ta pikapla üzerinden geçilen köpek koruma altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:07
Öğle
12:35
İkindi
16:07
Akşam
18:54
Yatsı
20:16

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Çarşamba

Rendeci Eczanesi
Ilkadim
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadim
Aynur Eczanesi
Canik
Öncü Eczanesi
Atakum
Ozan Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.