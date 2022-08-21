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Samsun'da süt toplama aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

21.08.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da süt toplama aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, oyun oynamak için altına girdiği aracın hareket etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yasin B. (11), oyun oynamak için Öğürlü Mahallesi'nde park halindeki süt toplama aracının altına girdi.

Sürücü T.D'nin (40) hareket ettirdiği aracın altında kalan Yasin B, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yasin B'nin cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Vezirköprü çocuk

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