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Samsun'da taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında 110 yıl hapis cezası istendi

15.02.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında 110 yıl hapis cezası istendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kentte bir ilkokulda görevli öğretmen Y.Ö. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından toplamda 110 yıl hapis cezası talep edildi.

İddianamede, mağdur çocuklar, velileri, tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadeleri yer aldı.

Bir mağdurun şikayeti üzerine okulda ve basında yankı bulması sonucu diğer 3 mağdurun daha soruşturmaya dahil edildiği aktarılan iddianamede, sanığın söz konusu eylemini ani ve kesintili olması nazara alınarak 12 yaşındaki mağdura karşı sarkıntılık suretiyle çocuk cinsel istismarı suçuna vücut verdiği, sanığın sistematik bir şekilde mağdurlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu kanaatine varıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 14 Aralık'ta öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Y.Ö'yü gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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