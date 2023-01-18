YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da tapuda rüşvet operasyonu: 13 gözaltı

Samsun’da tapuda rüşvet operasyonu: 13 gözaltı

18.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında tapu çalışanları, emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri rüşvet suçu ile ilgili başlatılan planlı çalışma çerçevesinde, 13 şüpheliye yönelik saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Tapu Müdürlüğü çalışanı, emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon dahilinde 3 kişinin ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yol kenarındaki kovanın içinde silah bulunduSamsun'da yol kenarındaki kovanın içinde silah bulundu
Diyarbakır’da barajlarda doluluk oranı normal seviyedeDiyarbakır’da barajlarda doluluk oranı normal seviyede
İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırlayan örgüte operasyonİzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırlayan örgüte operasyon
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 18 Ocak Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:50
Öğle
12:50
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:04

Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Çarşamba

İrem Eczanesi
Ilkadim
Benek Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Amasya Eczanesi
Atakum
Atakum Park Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.