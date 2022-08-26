Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde, tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. ve T.S'nin Sinop'tan Samsun'a tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim getirip satacağı ihbarını aldı.

Bunun üzerine şüphelilerin aracı Yakakent'te durduruldu. Araçtaki aramalarda, tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim bulundu.

Kur'an-ı Kerim'e Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz