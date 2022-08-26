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Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

26.08.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde, tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. ve T.S'nin Sinop'tan Samsun'a tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim getirip satacağı ihbarını aldı.

Bunun üzerine şüphelilerin aracı Yakakent'te durduruldu. Araçtaki aramalarda, tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim bulundu.

Kur'an-ı Kerim'e Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Samsun Sinop Kur'an-ı Kerim tarihi eser

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