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Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

28.02.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, Diyarbakır'dan getirilen tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.K'nin (38) elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri Diyarbakır'dan Samsun'a getirerek satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, İlkadım ilçesinde şüpheliyi yakaladı.

Belirlenen adreste arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğindeki tepsi, 3 kadeh, Meryem ana figürü heykeli, 2 sürahi, kadın heykeli, at figürü heykeli ve küçük tabak obje ele geçirdi.

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Diyarbakır Samsun tarihi eser jandarma

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