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Samsun’da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

04.08.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Samsun’da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Samsun-Sinop kara yolunda seyir halindeki 16 BAN 219 plakalı otomobil, sürücüsü Soner Yıldız'ın (40) Tepeköy mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 4 kişinin yaralandığını belirledi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ile Çiğdem Yıldız, (34) İbrahim Ayan (47) ve Hamide Ayan (56) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamide Ayan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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