Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi'ndeki evlerinde Faruk Y. (36) ile eşi Kamile Y. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Faruk Y, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki özel hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Kamile Y, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

