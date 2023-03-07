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Samsun’da tedirgin eden bina

07.03.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da zemini kayan ve önündeki yola doğru eğilen 4 katlı bina, mahalle sakinlerini endişelendiriyor.

Samsun’da tedirgin eden bina

Samsun’un merkez ilçelerinden İlkadım’da bazı binaların içinde bulunduğu durum görenleri hayrete düşürüyor. Altından sokak geçen bir apartman ile zemini kayıp yola eğilen binada da vatandaşlar yaşamaya devam ediyor. Türkiye’deki depremlerin ardından tekrar akıllara gelen Samsun’daki riskli binalar çevre sakinlerini de tedirgin ediyor. Burhanettin Gazi Sokak üzerinde bulunan, zemini kayan ve yola doğru eğilen binada vatandaşlar oturmaya devam ederken, çevre sakinleri ise riskli binaların kentsel dönüşüme sokulmasını istiyor.

“DEPREM MAHALLEMİZE BÜYÜK HASAR VERİR”

Muhtemel büyük bir depremin İlkadım’da birçok binayı yıkabileceğini ifade eden mahalle sakini Mürsel Yıldırım, “47 yıldır bu mahallede otuyorum. Muhtemel bir depremde çok sayıda bina yıkılabilir. Burada binalar dere çakılı ile yapıldı. Bu çakılların zaman geçtikçe sertleştiği söylenir. Binaların altyapısı ya da temelleri sağlam mı orası tartışılır. Ayrıca mahallemizde riskli binalar var. Altından su geçen binada kayma oldu. Diğer binalarda ise kayma olmadı” dedi.

“ESKİ BİNALARIN YIKILIP, KENTSEL DÖNÜŞÜME ALINMASI GEREKİYOR”

Eski ve riskli binaların yıkılması gerektiğini belirten mahalle sakini Muhittin Aydemir, “Çok eski binaların yıkılması gerekiyor. İlçe halkı olarak tedirginiz. Geceleri rahat uyuyamıyoruz. Burası gibi eski yerleşimlere kentsel dönüşümün gelmesi lazım. Mahalle sakinleri olarak kentsel dönüşüm bekliyoruz” diye konuştu.

4 KATLI BİNANIN ZEMİNİ KAYDI YOLA DOĞRU EĞİLDİ

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Zeytinlik Mahallesi’nde Yunus Emre Ortaokulu inşaatı sırasında 4 katlı bir binada kayma oldu. Zemini kayan bina Yıldıray Sokak üzerinden geçen yola doğru eğildi. Yıkılma riski olan binada hala vatandaşlar ikamet ederken, çevre sakinleri ise tedirgin olduklarını yetkililere bildirdi.

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