YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları başladı

Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları başladı

27.09.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Valisi Zülkif Dağlı: - "Samsun olarak buna talebimiz vardı. İnşallah bunu başaracak gücümüz, imkanımız, kudretimiz var. İsteğimiz zaten var"

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021'in kapanış gününde organizasyonun 2022'de Samsun'da düzenleneceğinin açıklanması kentte sevinçle karşılandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, 2022 TEKNOFEST bayrağını devralmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dağlı, Samsun ve bölge illerine kararın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Samsun olarak buna talebimiz vardı. İnşallah bunu başaracak gücümüz, imkanımız, kudretimiz var. İsteğimiz zaten var. Büyükşehir Belediyemiz ve belediyelerimizle, Valilik bünyesinde bir kurul oluşturarak, Samsun'umuz topyekun bir araya gelmek suretiyle, koordinasyon çalışmasına dün akşam itibariyle, görevi alır almaz başladık." dedi.

- "Türkiye'nin sınırlarını aşan bir festival bu"

Samsun'un tesis ve konaklama imkanları bakımından güçlü olduğunu vurgulayan Dağlı, şunları dile getirdi:

"Gençlerimizin çoğunluğu teknolojiyle hemhal olmuş durumda. Bu yönde yapılan çalışmaları ve gösterilen başarıları müşahede ediyoruz. İHA derken SİHA oldu, ZİHA oldu, şimdi DİHA denizlerde. Bunlar sadece görünenler, görünmeyen pek çok teknolojik imkan ve icat var. Bunlar hep başarılı sonuçlar alınan icatlar, roketler olsun diğer uçuş sistemleri olsun. Bununla ilgili özellikle gençlerimize çok büyük bir birikim oluşturacak. Bu sanayi ve teknolojiye dönüşüyor. Bu da son derece önemli. Bu dünyaya mal olmuş, dünyanın en büyük teknoloji festivali. Türkiye'nin sınırlarını aşan bir festival bu. Samsun'umuz burada en iyi şekilde yer almış olacak hem de kendisini duyurmuş olacak. Gelen misafirlerimize biz ev sahipliği yapmış olacağız. Çok büyük bir katılımcı kitlesi olacak. Samsun'umuz için güzel gelişmelere vesile olacaktır."

Samsun'un bugüne kadarki TEKNOFEST'lerde birçok ödül aldığına işaret eden Vali Dağlı, "Samsun olarak bu altyapı var bizim öğrencilerimizde. Samsun'da iki üniversitemiz var. Yine liselerdeki proje okullarımızın durumu gayet iyi." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da Samsun olarak 2022 TEKNOFEST'in kentte düzenlenecek olmasından dolayı heyecan yaşadıklarını söyledi.

İpekdal, "Şehrimiz için çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Şehrimizin gerek konaklama gerek teknik altyapı anlamında, donanım anlamında bu festivali kaldırabilecek bir kapasitede olduğunu düşünüyoruz. Şehrimizin tanıtımı açısından gerek Türkiye'de gerek dünya ölçeğinde çok önemli bir katkısının olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOFEST'in Türk insanına yapabileceklerinin ötesinde hayal kurmasını öğreten bir festivale dönüştüğünü ifade eden İpekdal, Samsun'da 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın başarılı şekilde gerçekleştirildiğini anımsatarak bu organizasyonu da en iyi şekilde yapacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılarAntalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılar
PARTNERAslışah Alkoçlar anne olduAslışah Alkoçlar anne oldu
Samsun'da 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildiSamsun'da 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Samsun Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:20
Öğle
12:31
İkindi
15:51
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazartesi

Güney Eczanesi
Ilkadimcanik
Orkide Oran Eczanesi
Ilkadimcanik
Ömer Eczanesi
Ilkadimcanik
Yaşam Eczanesi
Atakum
Simge Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.