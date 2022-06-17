YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da telefon kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun’da telefon kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

17.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da telefon kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun’da telefon kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde kaçak telefon ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı'nda 13 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 akıllı cep telefonu, 30 tuşlu cep telefonu, 10 telefon bataryası, 36 cep telefonu aksesuarı ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Haklarında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapılan zanlılar, serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karne günü apartmandan düşerek ölen lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildiKarne günü apartmandan düşerek ölen lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi
Mersin'de düğüne giderken trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildiMersin'de düğüne giderken trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi
Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandıMalatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:41
İkindi
16:41
Akşam
20:18
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazar

Arda Eczanesi
Ilkadim
Gündüz Eczanesi
Ilkadim
Canik Eczanesi
Canik
Çelebi Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.