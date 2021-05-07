Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu Z.R.A.A. yakalandı.

Zanlının ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.



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