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Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli yakalandı

07.05.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu Z.R.A.A. yakalandı.

Zanlının ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

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