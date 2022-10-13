YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da tilkiler için kuduza karşı havadan aşı yemi atılacak

Samsun'da tilkiler için kuduza karşı havadan aşı yemi atılacak

13.10.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da tilkiler için kuduza karşı havadan aşı yemi atılacak

Tarım ve Orman Bakanlığının yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele için başlattığı "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" Projesi kapsamında Samsun'da tilkiler için havadan aşı yemi atılacağı bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" adlı Avrupa Birliği projesinin uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

Proje kapsamında kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü alanlarda yılda iki kez olmak üzere üç yıl havadan aşılama çalışması yürütüldüğünü belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Samsun'da yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacaktır. Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebi ile aşılanması planlanmıştır. Samsun'da aşılama çalışması 14 Ekim günü başlayacaktır. Vatandaşların, havadan atılan aşılı yem bulduğunda kesinlikle dokunmamaları, özellikle çocukların bu aşılı yemlere dokunmamaları, kapsülün içindeki aşı göze veya ciltteki açık bir yaraya temas ederse, temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir."

Sağlam, bu yemlerin sadece tilkilerde bağışıklık oluşturacak şekilde hazırlandığını belirterek, "Aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmaması ve aşılı yemlerin köpekler tarafından yenmesi engellenmelidir. Yemlerin vatandaşlar tarafından bahçelerinde bulunması halinde, direkt temastan kaçarak eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir veteriner hekime veya sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandıSamsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
İBB Başkanı İmamoğlu, din görevlileriyle bir araya geldiİBB Başkanı İmamoğlu, din görevlileriyle bir araya geldi
Medipol Başakşehir-RFS maçına doğruMedipol Başakşehir-RFS maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı

Samsun Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:26
İkindi
15:32
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Perşembe

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Kevser Eczanesi
Ilkadim
Bilge Eczanesi
Canik
Yaşam Eczanesi
Atakum
Marina Eczanesi
Atakum
Sancar Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.