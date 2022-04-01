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Samsun'da toprak kayması nedeniyle mahalle yolu trafiğe kapatıldı

01.04.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da toprak kayması nedeniyle mahalle yolu trafiğe kapatıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprak kayması yaşanan mahalle yolu trafiğe kapatıldı.

Kapaklıeşme Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, ilçeden mahalleye giden kara yolunda çökme meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, heyelan bölgesinde çalışma yürüttü. Toprak kaymasının ardından yol trafiğe kapatıldı.

Ulaşımın, Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.

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