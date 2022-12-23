YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

23.12.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Emre Akın (21), yönetimindeki 55 H 5363 plakalı otomobille, Havza Küçük Sanayi Sitesi'nden ilçe merkezinde gitmek isterken Ankara-Samsun kara yoluna ters yönden girdi.

Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen otomobil İnönü Mahallesi mevkisinde Hilmi Aksoy (46) idaresindeki 05 AAH 700 plakalı elma yüklü kamyonet ile çarpıştı.

Araçta sıkışan Akın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Aksoy, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Havza Belediyesi ve Karayolları ekipleri kaza sonrası yola saçılan elmaları toplamak için çalışma yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da gümrük kaçağı sigara ve sahte alkol operasyonunda 4 şüpheli yakalandıSamsun'da gümrük kaçağı sigara ve sahte alkol operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kargo şirketi üzerinden derin dondurucu ile 93 kilo uyuşturucu sevkiyatı: 1 kişi tutuklandıKargo şirketi üzerinden derin dondurucu ile 93 kilo uyuşturucu sevkiyatı: 1 kişi tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydıBoşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun Havza

Samsun Namaz Vakitleri 23 Aralık Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:51
Öğle
12:39
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:43

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Cuma

Eda Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Kardelen Eczanesi
Canik
Umut Eczanesi
Atakum
Batur Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.