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Samsun'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

13.02.2021 20:49 | Son Güncelleme:
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Samsun'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Samsun'da otomobilin tır ile başka bir otomobile çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 67 VE 801 plakalı otomobil, Ordu-Samsun kara yolunda aynı yönde seyreden Murat Çetin Arslan yönetimindeki 06 CBA 273 plakalı tıra çarparak savrulduktan sonra Muhammed Gümüşsu idaresindeki 55 AUT 90 plakalı araca vurarak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan Mustafa Yılmaz, Hümeyra Kaya, Ogün Yavuz ve Selim Gürler yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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