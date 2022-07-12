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Samsun'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 55 H 3494 plakalı traktör, Kunduz Yaylası yolu Sofular mevkisinde devrildi.

Yaralanan ve Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan Yalçın Güler (17), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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