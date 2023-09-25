Samsun'da tramvayın çarptığı köpeğin ayağı koptu

Atakum ilçesinden İlkadım yönüne giden tramvay, Gençlik Parkı Durağı'na yaklaştığı sırada önüne atlayan sahipsiz köpeğe çarptı.

Durdurulan tramvayın alt kısmından kendi imkanlarıyla çıkan köpeğin sol arka ayağının koptuğu görüldü.

Görevliler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağı ile iletişime geçti.

Bu sırada yolculardan biri elindeki poşeti, köpeğin kan kaybını azaltmak için bacağına bağladı.

Olay yerine gelen barınak görevlileri, yaralı köpeği götürdü. Köpeğin tedavi altına alındığı öğrenildi.

