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  4. Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

SAMSUN HABERLERİ  | 16.01.2020 02:24 | Son Güncelleme

Samsun’da 550 polisin katılımıyla Türkiye Narkotik Uygulaması düzenlendi.Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla 15.01.2020 günü 06.30-23.00 saatleri arasında planlanan uygulama Samsun’da da yapıldı.

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Samsun’da 550 polisin katılımıyla Türkiye Narkotik Uygulaması düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla 15.01.2020 günü 06.30-23.00 saatleri arasında planlanan uygulama Samsun’da da yapıldı. Bu kapsamda Samsun il merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde saat 06.30’da eş zamanlı olarak narkotik suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslerde arama yapıldı. 15.00-18.00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk binalar ve yapımı devam eden ve tamamlanmayan inşaatların bulunduğu bölgelerde görülen şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde ve ayrıca 20.00-23.00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda, umuma açık yerlerde toplam 134 ekip, 550 personel ve 2 narkotik detektör köpeğin katılımıyla uygulama devam etti. Yapılan uygulamada 3 bin 950 şahıs, 660 araç sorgulandı ve şahıs ile araçlarda arama yapıldı. 147 metruk bina, 96 iş yeri, 195 park, bahçe ve riskli alan kontrol edildi. 15’ i narkotik suçlardan olmak üzere toplamda 39 aranan şahıs yakalandı. 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet mermi elde edildi. 5 şahsa idari yönden işlem yapıldı.10 araca 3 bin 328 TL cezai işlem uygulandı. Toplam 9 şüpheliden 4.78 gram esrar maddesi, 35 adet sentetik hap, 39.7 gram bonzai, 3 adet ecstasy hap ele geçirildi ve söz konusu şahıslar gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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