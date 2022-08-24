YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da üreticilere verilen destekle çilek üretimi artıyor

Samsun'da üreticilere verilen destekle çilek üretimi artıyor

24.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da üreticilere verilen destekle çilek üretimi artıyor

Samsun'da üreticilere verilen desteklerle çilek üretiminde artış sağlandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sebzeden meyveye, hayvancılıktan diğer tarımsal üretim faaliyetlerine kadar her alanda çiftçilere kolaylık sağlıyor.

Çilek Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamına Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıyla (DOKAP) iş birliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, başta kadın üreticiler olmak üzere sulama ve iş gücü imkanı olup sermaye yetersizliği yaşayan küçük aile işletmelerine alternatif gelir kaynağı oluşturarak üretimi artırmayı, yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Belediye, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye 17 ilçedeki üreticilere destek vermeye devam ediyor.

Üretimini artırmak isteyen çilek yetiştiricilerini de destekleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2021 ve 2022 yıllarında 13 ilçedeki 223 üreticiye 1 milyon 210 bin fide dağıttı, toplam 4 bin 296 kilogram örtü naylonu verdi.

İl genelindeki 255 dekar alanda toprakla buluşan fidelerden geçen yıl 551 ton ürün alındı. İlk yıl dekar başına ortalama 1 ton çilek çıkarken, bu yıl 4 tonu aşacağı tahmin ediliyor. Üreticiler, bu yıl toplam bin tondan fazla çilek rekoltesi bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çiftçilere destek vererek Samsun'da çilek yetiştiriciliğini artırmak istediklerini vurgulayarak, "Şehrimiz, tarım potansiyeli yüksek illerin başında geliyor. İki tarım ovasına sahibiz. Bunun yanında diğer ilçelerimizde de üretim faaliyetleri, çiftçilerimize verdiğimiz desteklerimizle yaygınlaşıyor. Bundan mutluluk duyuyoruz. Tarımsal üretime dönük DOKAP ile çok sayıda projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Çiftçilerin ekonomik anlamda kalkınmaları için her projenin içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSamsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandıBahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı
Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Üretici Samsun destek

Samsun Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:46
Öğle
12:42
İkindi
16:27
Akşam
19:29
Yatsı
20:56

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Çarşamba

Okan Eczanesi
Ilkadim
Çatalarmut Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Sevinç Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.