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Samsun'da üretilen işitme cihazları 7 ülkeye ihraç ediliyor

13.07.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar çeşitli markaların işitme cihazlarının distribütörlüğünü yürüten firma, 20 yıl önce Çinli bir şirketle yaptığı iş birliği sayesinde bugün yüzde 55'e varan yerlilik oranıyla işitme cihazları üretiyor - Firmanın genel müdürü Erol Acar: - "İlk üretimde yüzde 30 olan yerlilik seviyesi bugün yüzde 55'e yükseldi. Son olarak ülkemizde erken teşhis, erken tanı ve erken cihazlanma konusunda self servis işitme test cihazımızı geliştirdik. Bu cihazın da patenti, Sağlık Bakanlığı onayları alındı"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da Çinli bir şirket ortaklığında üretilen ve yüzde 55'i yerli olan işitme cihazları 7 ülkeye gönderiliyor.

Cerrahi alet üretiminde dünyada Almanya Tuttlingen ve Pakistan Sialkot'tan sonra üçüncü kümelenme merkezi olan Samsun'daki firmaların imal ettiği medikal ve cerrahi ürünler, aralarında ABD, Almanya ve Çin'in de bulunduğu 80'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Uzun yıllar çeşitli markaların işitme cihazlarının distribütörlüğünü yürüten Doğuş Medikal de 20 yıl önce Çinli bir şirketle yaptığı iş birliği sayesinde bugün yüzde 55'e varan yerlilik oranıyla işitme cihazları üretiyor.

Samsun'da üretilen 30 farklı işitme cihazı, yurt içinin yanı sıra Ürdün, Mısır, Sri Lanka, Suriye, İran, Lübnan ve Bulgaristan'a da gönderiliyor.

Firmanın genel müdürü ve Samsun Medikal Kümelenme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erol Acar, AA muhabirine, sektöre babasının açtığı medikal dükkanıyla girdiğini anlattı.

Rusya'daki bir üniversitenin psikoloji bölümünden mezun olduğunu belirten Acar, bu sırada babasının işleri nedeniyle tıbbi alet fabrikalarında incelemeler yaptığını söyledi.

Rusya'da medikal sektöründeki arayışları sırasında eczaneden bir işitme cihazı aldığını dile getiren Acar, "Bu ürün hayatımı değiştirdi. Üretim yeri Estonya yazıyordu. Rusya'dan Estonya'ya gittim. Burada işitme cihazı fabrikasında bir yıl eğitim gördükten sonra firmanın distribütörlüğünü aldım." dedi.

Birçok markanın distribütörlüğünü yaptıktan sonra kendi markalarını oluşturmak istediklerini aktaran Acar, "2001 yılında Çinlilerle kurduğumuz ortaklıkla bir marka geliştirdik. Ortak üretim konusunda anlaştık. Yaklaşık 25 yıldır işitme cihazı üretimiyle uğraşıyoruz. 7 ülkeye ihracatımız var. Türkiye'de teşkilatlandırdığımız 140 bayimiz var." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan Acar, özellikle mikroçip konusunda patent sahibi olduklarını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun verdiği çift cihaz ödemelerinde ihtiyaç duyanlara kendi markalarıyla hizmet verdiklerini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"İlk üretimde yüzde 30 olan yerlilik seviyesi bugün yüzde 55'e yükseldi. Son olarak ülkemizde erken teşhis, erken tanı ve erken cihazlanma konusunda self servis işitme test cihazımızı geliştirdik. Bu cihazın da patenti, Sağlık Bakanlığı onayları alındı. Otogar, havalimanları, alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlara konuşlandırmak istiyoruz. Türkiye'de odiometre (işitme yeteneği ölçülmesinde kullanılan cihaz) ve timpanometri (orta kulak, kulak zarı ve iletim kemiklerinin durumunu değerlendirmek için kullanılan cihaz) üreten tek firmayız. İşitme cihazı bakımından 30 farklı ürün gamımız var."

Erol Acar, hedefleri arasında Türkiye genelinde halk işitme merkezleri açmak bulunduğunu sözlerine ekledi.

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