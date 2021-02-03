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Samsun’da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklandı

03.02.2021 22:10 | Son Güncelleme:
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Samsun’da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun’da bir araçta metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir araçta metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorsikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliğine bağlı Yunus polisleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta yaptıkları aramada, 92,48 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan M.N., E.B. ve O.K. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.N., E.B. ve O.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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