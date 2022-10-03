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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı

03.10.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 31 adrese düzenlenen operasyonlarda 26 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 12 kilo 685 gram esrar, 5 bin 508 kök Hint keneviri, 75 sentetik uyuşturucu ecza hap, 23 gram farklı türde uyuşturucu madde ve 3 bin 980 makaron ele geçirdi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Samsun uyuşturucu jandarma

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