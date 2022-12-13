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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

13.12.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu haplarla birlikte 1’i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’ndeki ikametlerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi üzerine F..Z.U. ve O.Ç.’yi takibe aldı. İkametten çıkan O.Ç. isimli şahıs Unkapanı Mahallesi’nde yakalandı. O.Ç.’nin üzerinden 3 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayın devamında ikamette yapılan aramada 7 bin 504 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında yapılan çalışmalarda olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli şahıslardan A.E. Yenidoğan Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada 102 kapsül sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili U.Ü. isimli şahıs Sinop’ta çalıştığı iş yerinde bin 512 kapsül sentetik ecza ile birlikte yakalandı.

Olayla bağlantılı olan M.N.S. adlı genç kadın Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, B.Z.Ş. ise Denizevleri Mahallesi’nde yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan F.Z.U., O. Ç., M.N.S., B.Z.Ş., A. E. ve U.Ü isimli şahıslar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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