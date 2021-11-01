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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

01.11.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni Mahalle'de uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşılan D.S'nin iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramalarda, 278,06 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 9 mm çapında tabanca ve 9 mm çapında 13 dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli D.S. ve olayla bağlantısı tespit edilen E.İ, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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