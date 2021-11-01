Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni Mahalle'de uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşılan D.S'nin iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramalarda, 278,06 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 9 mm çapında tabanca ve 9 mm çapında 13 dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli D.S. ve olayla bağlantısı tespit edilen E.İ, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz