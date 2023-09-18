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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

18.09.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması"nda 2 şüpheliyi uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile 35 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 4 yıl 1 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi ile "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 firari hükümlü yakalandı.

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Gözaltı Samsun uyuşturucu operasyonu

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