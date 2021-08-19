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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 33 kök Hint keneviri ele geçirildi

19.08.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 33 kök Hint keneviri ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, Geçmiş Mahallesi'nde ikamet eden İ.C'nin (56) evinin yakınlarında ve dere kenarında ekili halde 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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