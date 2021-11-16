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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

16.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Terme ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 tabanca, 33 tabanca mermisi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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