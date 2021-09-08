Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen tutuklandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen L.K'nin yakalanması için Havza ilçesi Medrese Mahallesi Kazımpaşa Caddesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan L.K. jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

FETÖ hükümlüsü eski öğretmen, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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