YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

25.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yanan bir araçta erkek cesedi bulundu.

Tepealtı Mahallesi'nde bir aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ve jandarma ekipleri, olay yerine gitti.

Yangının söndürülmesinin ardından araçta yapılan incelemede, yanmış bir erkek cesedi bulunduğu fark edildi.

Yanan cesedin amatör futbolcu B.G. olduğu belirlendi.

Ceset, incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"
Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"
Kestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi yüksek çıktıKestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi yüksek çıktı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 25 Eylül Cumartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:18
Öğle
12:31
İkindi
15:54
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cumartesi

Uslu Eczanesi
Ilkadimcanik
Benek Eczanesi
Ilkadimcanik
Esin Eczanesi
Ilkadimcanik
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.