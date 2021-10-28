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Samsun'da yapılacak TEKNOFEST 2022 için hazırlıklar başladı

28.10.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu: - "TEKNOFEST, her şeyden önce Samsun'un sağlam temelleri olan bilimsel altyapısının gelişmesine, gençlik şehri kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır"

Samsun'un 19 Mayıs Belediye Başkanı OsmanTopaloğlu, TEKNOFEST'in 2022 yılında kentlerinde yapılmasının şehrin tanıtımı için büyük fırsat olduğunu söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine, 20'nin üzerinde Anadolu kentinin müracaat etmesine rağmen TEKNOFEST'in 2022 yılında Samsun'da yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

19 Mayıs ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesi Ballıca Yerleşkesi içinde yapılacak festivalin ilçenin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Topaloğlu, "2022'de TEKNOFEST'e en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için üniversitemiz, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle çalışıyoruz. 2023'e gittiğimiz yolda bu festivalin ilçemizde olması çok önemli." dedi.

TEKNOFEST'in hazırlıkları kapsamında ve festival zamanında ilçeye yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin gelmesini beklediklerini dile getiren Topaloğlu şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, bizi dünyaya tanıtacak. İlçemize gelecek ekibin ve ziyaretçilerin konaklaması, barınması ve ulaşımı için altyapı çalışmalarımıza şimdiden başladık. Bu anlamlı ve büyük organizasyonun İstanbul dışında gerçekleştirileceği ikinci şehrin Samsun olması, ilçemizde olması çok anlamlı. TEKNOFEST, her şeyden önce Samsun'un sağlam temelleri olan bilimsel altyapısının gelişmesine, gençlik şehri kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bunun için ilçe halkı olarak yol haritamızı şimdiden belirliyoruz."

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