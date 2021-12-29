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Samsun'da yasaklı ırk köpek denetimi yapıldı

29.12.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta jandarmanın bulduğu başıboş pitbull, hayvan barınağına teslim edildi

SAMSUN/TOKAT (AA) - Samsun'da polis ve zabıta ekipleri, yasaklı ırk köpek besleyenlere yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ile İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında cadde ve sokakları denetledi.

Bahçelievler Mahallesi 56'lar mevkisi ve İstiklal Caddesi ile ara sokaklardaki denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, diğer köpek sahiplerini de alınan önlemlerle ilgili bilgilendirdi.

Ekipler, Hakkıbey Sokak'ta bir sokak hayvanının ise küpesiz olduğunu tespit etti.

Zabıta ekiplerince İlkadım Belediyesinin hayvan aracına alınan köpek, barınağa götürüldü.

Tokat'ta da Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye esnasında başıboş pitbull buldu.

Ekipler, köpeği Tokat Belediyesine ait hayvan barınağına teslim etti.

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