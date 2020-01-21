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  4. Samsun'da yaşlı kadını yakarak öldürdüğü iddiasıyla Bursa'da yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da yaşlı kadını yakarak öldürdüğü iddiasıyla Bursa'da yakalanan zanlı tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 21.01.2020 19:32 | Son Güncelleme

Samsun'da yaşlı kadını yakarak öldürdüğü iddiasıyla Bursa'da yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Kavak ilçesinde akrabası olan yaşlı kadını bir miktar parasını gasbettikten sonra yakarak öldürdüğü iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, dün gece gözaltına alınan Fikret Cindi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile ifadesi alınan Cindi tutuklandı.

- Olay

Fikret Cindi'nin, Mart 2017'de Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Küçükçukur köyünde evine geldiği akrabası Şaver Cindi'nin (79) bir miktar parasını gaspettiği, ardından eve ve Cindi'nin üzerine benzin dökerek ateşe verdiği öne sürülmüştü.

Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş ancak 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde bir yayayı şüphe üzerine durdurmuş, üzerinden kimlik çıkmayan bu kişinin parmak izi incelemesinde Samsun'da Şaver Cindi'nin yakılarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak arandığı belirlenmişti.

Cindi hakkında resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından da yakalama kararı bulunduğu belirtilmişti.

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