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Samsun'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

18.06.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bazı adaylar, okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı.

YKS'ye Samsun'da girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınavın yapılacağı okulların önüne gelmeye başladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesine gelen adayların belgelerini kontrol eden görevliler, bazılarının sınava 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinde girmeleri gerektiğini belirtti.

Sınav saatine kısa bir süre kala yanlış okula geldiklerini anlayan adaylardan bazıları, taksi tutarak 30 kilometre uzaklıkta bulunan 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesine yetişmeye çalıştı, bazı adaylar ise yetişemeyecekleri için sınava girmekten vazgeçti.

Sınav için yanlış okula gelen adayların büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

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