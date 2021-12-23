YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Samsun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

23.12.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'den İzmir'e giden Ömer A'nın kullandığı 35 HAR 53 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Samsun Ankara kara yolu Üçhanlar mevkisinde, Sinan K. idaresindeki 34 EJC 436 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, yolculardan Ferhat P, Merve N, Ulaş K, Ziver Y, Celal K, Alper H, Yunus Emre K, Şükriye S, Ahmet Lütfi D, Sudem S, Murat K, Naime Nur B, Uğur A, Sezai E. ve Fatih Şükür A. hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak ve Havza devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERDizi aşkı gerçek olduDizi aşkı gerçek oldu
Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandıSamsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:51
Öğle
12:39
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:44

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Doğuş Eczanesi
Ilkadimcanik
Sema Eczanesi
Ilkadimcanik
Merkez Eczanesi
Ilkadimcanik
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Derecik Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.