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Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 10.02.2020 04:56 | Son Güncelleme

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün yolun kenarında bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Samsun-Ankara seferini yapan Mustafa Karaağaç'ın kullandığı 19 BA 950 plakalı Kamil Koç fimasına ait otobüs, Tekke mevkisinde buzlanma nedeniyle yolun kenarında bekleyen Mustafa Pastacı'nın kullandığı 38 FC 804 plakalı baza yüklü tıra çarptı.

Kazada otobüsün muavini Ramazan Turan (28) olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu da yaralandı.

Yaralı yolcu 122 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Turan'ın cenazesi ise Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Buzlanma Kar Kavak Samsun Trafik Kazası

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