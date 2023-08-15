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Samsun'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

15.08.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Turgay Balcancı idaresindeki 55 FD 989 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Beylerce mevkisinde Ersin Yılmaz yönetimindeki 55 AJV 175 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Savrulan otomobil aynı istikamette seyreden Emrah Atış yönetimindeki 54 KG 407 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kazada, çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçileri Faruk Demir Bilek (21), Necati Kuşcu (39), sürücüler Ersin Yılmaz, Turgay Balcancı ile Orhan (27) ve Efe Kocakır (15) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bacakları kopan ve durumu ağır olan temizlik işçisi Faruk Demir Bilek, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

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