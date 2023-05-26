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Samsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

26.05.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Lastikçide çalışan Hüseyin Erdoğan'ı (32) silahla öldüren Ç.K. (31) ile olay anında yanında bulunan kadın zanlı S.U'nun (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Samsun'da dün Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir lastikçide çalışan Erdoğan ile yanına gelen Ç.K. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K'nin tabancayla yaraladığı Erdoğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili Ç.K. ve S.U. gözaltına alınmıştı.

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