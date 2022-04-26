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Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

26.04.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tüfekle ateş açılması sonucu M.F.K. ve M.E. ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan M.F.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

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