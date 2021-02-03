Samsun'daki tarihi Taşhan ve Saathane Meydanı tarihi dokusuna kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesinin 7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan Saathane Meydanı Projesi'nin yüzde 50'lik kısmında yer alan 15. yüzyıl eseri Şifa Hamamı, Osmanlı mimarisinin 15. yüzyıla ait tek sivil örneği Taşhan, 1803 yılında hizmete açılan medrese ile caminin restorasyonlarını tamamladığına işaret eden Demir, "Sultan 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının anısına 1887 yılında diktirdiği Saat Kulesi'nin çevresinde çalışmaları da yoğunlaştırdık. Belediye olarak estetik dokuya zarar veren tescilsiz yapıları yıkarak tarihi meydanı genişletiyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentle ilgili turizm yatırımları tek tek hayata geçiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılan tarihi Taşhan ve Saathane Meydanı'nı tarihi dokusuna kavuşturuyor.

Demir, Saathane Meydanı Rekreasyon Projesi'nin yeni kültür ve turistik konseptiyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Saathane Meydanı ikinci etabındaki tescilsiz bina yıkımlarının büyük kısmı tamamlandı. Projeyi Atatürk Bulvarı'na kadar genişletiyoruz. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla peyzaj düzenlemelerine başlayacağız. Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma, koruma ve taşınmaz eserlerimizle turizme kazandırılma projesidir. Dolayısıyla projeye büyük önem veriyoruz. Acele etmeden, dokularımıza zarar vermeden titizlikle çalışıyoruz. Proje tamamlandığında Saathane Meydanı, eşsiz konseptiyle gezip görenlerin keyifli zamanlar geçireceği, tarihi dokusuyla büyüleyen bir turizm alanı haline gelecek."

Proje kapsamında yüksek binaların yerini yatay mimarinin alacağına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Esnafımızla uzlaşarak, kimseyi mağdur etmemeye özen göstererek projeyi hayata geçiriyoruz. Yüksek katlı binalar yerine yatay mimarili iki katlı yapıların inşasıyla meydanın görselliğini ve estetiğini artırıyoruz. Büyük Camii'nin önünde kalan dükkan ve iş hanlarının imarını da iki kata indirdik. İmarla ilgili çalışma bitti. Bu sene ihaleye çıkacak. Tarihi meydan çevresinde bulunan ve meydanın dokusuna uygun olmayan bütün binalar iki kata düşürülerek bir bütünlük oluşturulacak. Subaşı Meydanı, Kuyumcular Çarşısı, Bankalar Caddesi, akıllı otopark ile de bütünleştirdiğimizle hem bu bölgedeki ticaret, canlılık yeniden artacak hem de eski cazibesini kazanarak turizme katkı sağlayacak."

