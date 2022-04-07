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Samsun'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

07.04.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ocak ayındaki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde yayımladı.

Görüntülerde Samsun'da kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar da yer alıyor.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda yayaya kırmızı ışıkta karşıya geçerken otomobilin çarpması görüntülere yansıdı.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı'ndaki kavşakta da otomobille motosikletin çarpışması kayıtlarda yer aldı.

Trafik Başkanlığı, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

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