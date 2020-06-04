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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.06.2020 20:25 | Son Güncelleme

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen Irak uyruklu S.S.A.A.R. ve A.S.A.A.D'yi yakalayan ekipler, zanlıların üst aramasında 58,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Hürriyet Mahallesi'nde ise ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.D'nin evinde arama yapan ekipler, 604,39 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Ekipler, M.D. ile T.Y. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, S.S.A.A.R. ve A.S.A.A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

T.Y. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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