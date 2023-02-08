YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'dan 10 gönüllü iş makinesi operatörü araçlarla Elbistan'a gidiyor

Samsun'dan 10 gönüllü iş makinesi operatörü araçlarla Elbistan'a gidiyor

08.02.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinden 10 gönüllü iş makinesi operatörü araçlarla yola çıktı.

Havza'da hafriyat işi yapan üç firma operatörlerden oluşan 10 kişilik gönüllü ekibi kurdu. Ekip, 1 iş makinesi, 1 lastikli loder, 3 kamyon ve bir minibüsten oluşan konvoyla deprem bölgesine hareket etti.

Gerekli izinlerin ardından oluşturulan ekip, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürdürülen arama kurtarma ve enkaz çalışmalarına katılacak.

Hafriyat Firması Sahibi Nejat Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektördeki diğer firmalara destek çağrısında bulundu.

Subaşı, "İnşallah bir kişinin dahi olsa kurtarılmasına vesile olmak amacıyla gidiyoruz. Ayrıca Samsun'dan temin ettiğimiz ilaçlarla birlikte 30 tonluk paletli iş makinesi, 1 lastikli loder, 3 kamyon ve bir minibüs ile yola çıkıyoruz." dedi.

Gönüllü ekibi deprem bölgesine uğurlayan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Gönüllü ekibimizi deprem bölgelerine yolcu ettik. Firma sahiplerimiz fedakarlıklar yaptı. Onlara da tek tek teşekkür ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Bizim de yardım ve destek faaliyetlerimiz kesintisiz devam edecek." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandıSamsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Hatay'a gittikleri gece depreme yakalanan anne ile oğlunun cenazesi Konya'da defnedildiHatay'a gittikleri gece depreme yakalanan anne ile oğlunun cenazesi Konya'da defnedildi
Selçuklu’dan Hatay’a 52 tır yardım malzemesi gönderildiSelçuklu’dan Hatay’a 52 tır yardım malzemesi gönderildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Samsun Havza iş makinesi

Samsun Namaz Vakitleri 9 Şubat Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:54
İkindi
15:39
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Perşembe

Nihan Eczanesi
Ilkadim
Çelik Eczanesi
Ilkadim
Akoğlu Eczanesi
Canik
Dilşat Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.