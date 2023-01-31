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Samsun'dan 2 bin 751 üretici 163,3 milyon liralık hibe başvurusu yaptı

31.01.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında Samsun'dan 2 bin 751 üreticinin 163,3 milyon liralık hibe başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, başvuru dönemi tamamlanan programa Samsun'dan rekor sayıda üreticinin proje sunduğuna işaret etti.

Program kapsamında Kırsal Altyapı Yatırımları A İş Planı Programı'nda aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık faaliyetleri, akıllı tarım uygulamaları, zirai insansız hava araçları, makine ve ekipman alımı için hibe desteğinden yararlanmak üzere başvuru kabul ettiklerini belirten Sağlam, "Başvuru döneminde sektör paydaşlarımıza, üreticilerimize ve bayilerimize bilgilendirme toplantıları, yazılı veya görsel basın yoluyla, sosyal medya aracılığıyla duyurular yaptık. Bunun sonucunda 2 bin 723 üreticimizden hibeye esas proje tutarı 312 milyon 374 bin lira, hibe tutarı ise 156 milyon 187 bin lira olan proje aldık." ifadesini kullandı.

Sağlam, Kırsal Altyapı Yatırımları B İş Planı Programı kapsamında da 28 üreticinin başvuru yaptığını kaydederek, "Burada da talep edilen hibeye esas proje tutarı 14 milyon 151 bin lira, hibe tutarı ise 7 milyon 75 bin lira olarak gerçekleşti. Böylelikle toplamda hibeye esas proje tutarı 326 milyon 525 bin lira, hibe tutarı da 163 milyon 262 bin lira oldu." açıklamasında bulundu.

Proje başvurularıyla ilgili değerlendirmenin devam ettiğini aktaran Sağlam, projesi onaylananlarla hibe sözleşmeleri imzalanacağını bildirdi.

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Samsun Tarım ve Orman Bakanlığı hibe başvurusu

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