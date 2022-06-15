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Samsun'dan 9 firma ihracatta Türkiye'nin ilk bin firması arasına girdi

15.06.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'dan 9 firma ihracatta Türkiye'nin ilk bin firması arasına girdi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı 2021 yılında en fazla ihracat yapan bin firma arasında Samsun'dan 9 firmanın bulunduğunu bildirdi.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TİM'in her yıl geleneksel olarak hazırladığı ilk bin ihracatçı raporunda 2021 yılında Samsun'dan 9 firmanın bulunmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

İhracat yapan firmaları tebrik eden Murzioğlu, şunları kaydetti:

"TİM'in raporunda 381 milyon 89 bin 680,95 dolarlık ihracatıyla Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri AŞ listede 52'nci, sektörel sıralamada ise 16'ncı basamakta yer aldı. Sektörel sıralamada 23'üncü sırada bulunan Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ 182 milyon 329 bin 406,43 dolarlık ihracatıyla 110'uncu sıradan listeye girdi. Sektörel sıralamada 10'uncu olan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Tic. AŞ ise 77 milyon 482 bin 761,83 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 311'inci oldu. Ulusoy Un Sanayi ve Tic. AŞ de 75 milyon 780 bin 610,53 dolarlık ihracatıyla 323'üncü sıradan TİM listesine girerken, sektörel sıralamada ise 23'üncü oldu."

Deniz ürünleri ihracatı yapan Sürsan Deniz Ürünleri Dış Tic. AŞ'nin 65 milyon 21 bin 302,51 dolarlık ihracatıyla 398'inci sırada yer aldığını, sektörel sıralamada da 6'ncı basamakta bulunduğunu aktaran Murzioğlu, şöyle devam etti:

"Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Tic. AŞ, 59 milyon 83 bin 793,69 dolarlık ihracatıyla 439'uncu sırada yer aldığı listede sektörel sıralamada da 32'nci oldu. Sektörel sıralamada 14'üncü sıradan listeye giren Özyılmaz Fındık San. ve Tic. AŞ. 34 milyon 660 bin 756,4 dolarlık ihracatıyla 790'uncu oldu. Elis Mücevherat ve Kuyumculuk Dış Tic. Ltd. Şti. 30 milyon 470 bin 561,59 dolarlık ihracatıyla listede 910'uncu sıradan kendine yer buldu, sektörel sıralamada 37'nci oldu. AS Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. A.Ş. de 29 milyon 709 bin 709,98 dolarlık ihracatıyla 934'üncü sıradan listeye adını yazdırırken, sektörel sıralamada 26'ıncı basamakta yer aldı."

Murzioğlu, 9 firmanın diğer firmalara da örnek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Listede Samsun ihracatçı firmalarının etkin olarak yer alması, kent ekonomisi adına gurur vericidir. Listeye giren tüm firmalarımızın işverenlerini ve emekçilerini kutluyorum. Kentimizin üreten, katma değer yaratan yıldızlarıyla ne kadar övünsek azdır. İhracatın kalkınmada ne denli önemli bir faktör olduğunun farkındayız. Samsun, geçen yıl tarihinde ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparak rekor kırdı. Bu yılki göstergeler geçen yıla göre daha da iyi. Samsun, bugün 150'den fazla ülkeye ihracat yapan bir kent konumunda. Oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek."

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