Samsun'dan yapılan hayvansal ürün ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre arttı

Samsun'dan yapılan hayvansal ürün ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre artış gösterdiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, AB ülkelerine su ürünleri, bal, marine hamsi, kedi köpek maması ve tıbbi sülük; İsrail ve Güney Amerika ülkelerine balık unu ve balık yağı; Uzak Doğu ve Arabistan yarımadasında bulunan ülkelere deniz salyangozu; Orta Doğu, Japonya ve Kuzey Afrika ülkelerine ise kanatlı ürün ihraç edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, hayvansal kökenli ürün ihracatının 2019 yılına göre geçen yıl artış gösterdiğine işaret ederek, "2019 yılında 377 olan ihracat sayısı, 2020 yılında 456, 15 milyon 583 bin 758 kilogram olan ihracat miktarı ise 17 milyon 535 bin 714 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2019 yılında 28 milyon 170 bin 534 dolar olan ihracat değeri 40 milyon 690 bin 666 dolara çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Dağlı, kentin önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Samsun, iklim, toprak ve topoğrafya gibi doğal avantajlarıyla bitkisel üretim ve su ürünleri üretiminde olduğu gibi hayvansal üretimde de önemli potansiyele sahiptir. Hayvansal ürün ihracat rakamlarının pandemiye rağmen 2020 yılında 2019 yılına göre artış göstermesi memnuniyet verici. Samsun Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilgili kuruluşlarımızla hayvansal ürün ihracatının 2021 yılında da artırılması için üretici ve yatırımcılarımıza destek olmaya, böylelikle istihdamın artırılmasına ve ilimizin kalkındırılmasına katkılar sunulmaya devam edilecek."



