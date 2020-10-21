Samsung, “2020 Yılının En İyi Küresel Markaları” sıralamasında ilk 5'te

İSTANBUL (AA) - Samsung, Interbrand tarafından açıklanan “2020 Yılının En İyi Küresel Markaları” sıralamasında 62,3 milyar dolarlık marka değeriyle 5'inci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Interbrand, işletmelerin marka değerini finansal performans, satın alma üzerindeki marka etkisi ve marka rekabet edebilirliği gibi çok sayıda faktörün kapsamlı bir analizine dayalı olarak değerlendiriyor.

Samsung, küresel marka danışmanlık firması Interbrand tarafından açıklanan “2020 Yılının En İyi Küresel Markaları” listesinde, 62,3 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek marka değerine ulaşarak 5'inci sırada yer aldı.

Kovid-19 nedeniyle 2020 yılında küresel şirketlerin karşı karşıya kaldığı zorlu iş ortamına rağmen Samsung, 2019'da 61,1 milyar dolar olan marka değerini bu yıl 62,3 milyar dolara yükselterek yüzde 2'lik artış yakaladı. Böylelikle Samsung, “2017 Yılının En İyi Küresel Markaları” sıralamasında 6'ncı sırada yer almasını izleyen 3 yıl içinde ilk 5'e yükselmeyi başardı.

Şirket, Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar” listesini yayınlamaya başladığı 2000 yılında listenin 43. sırasında yer alıyordu. Samsung, o zamandan bu yana marka değeri açısından istikrarlı bir büyüme kaydetmeye devam ediyor. 2012'de 9. sırada ilk ona girdiğinden bu yana Samsung, istikrarlı tırmanışını sürdürerek 2017'de 6'ncı, 2020'de ise 5'inci sıraya ulaştı.